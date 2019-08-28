Kitap arasında 179 bin dolar

İtirafçı olan 7 isim örgütün Fatih ilçe abisi olan Hüseyin Çelik’i teşhis etti. İncelemelerde ByLock kaydına rastlanan Çelik’in örgütün Fatih ilçe abisi olduğu belirlendi. Çelik, Zeytinburnu’nda hücre evinde yakaladı. Çelik’in saklandığı evin yan dairesinde ise Hukuk Fakültesi’nde okuyan ByLock kullanıcısı yeğeni Fatih Katar’ın kaldığı belirlendi. Katar’ın evinde ise iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi.
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