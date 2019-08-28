Kitap arasında 179 bin dolar

İtirafçı olan 7 isim örgütün Fatih ilçe abisi olan Hüseyin Çelik’i teşhis etti. İncelemelerde ByLock kaydına rastlanan Çelik’in örgütün Fatih ilçe abisi olduğu belirlendi. Çelik, Zeytinburnu’nda hücre evinde yakaladı. Çelik’in saklandığı evin yan dairesinde ise Hukuk Fakültesi’nde okuyan ByLock kullanıcısı yeğeni Fatih Katar’ın kaldığı belirlendi. Katar’ın evinde ise iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi.

OYNAT 00:34 FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti. BiP'te paylaş

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