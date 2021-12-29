​Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: 45 milyona kucak açtık ​ ​

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedeflerini anlattı. Dr. Kerem Kınık, “2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla 36 milyon 480 bini yurt içi, 8 milyonu ise yurt dışı olmak üzere 45 milyon kişiye temas ettik. Topladığımız kanı 1300’den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç 3 bin 480 kişi, Kızılay’ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. 109 afete müdahale ettik.” dedi.

Dr. Kerem Kınık

2022’yi “Kırılgan Kesimlerle Dayanışma Yılı” ilan ettiklerini kaydeden Dr. Kerem Kınık, “Odaklanacağımız en temel alan yoksullarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. Hedeflenen 12 milyar 425 milyon gelirin 9,2 milyarı doğrudan insani yardıma ayrılacak. 2022 yılında 14 yeni aşevimiz kapılarını açacak.” ifadelerini kullandı.

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