Kızılcahamam’da Terörsüz Türkiye’yi anlatacak

Güvenlik, toplum, kalkınma ve ekonomi oturumları gerçekleştirilecek kampta ayrıca 2025 ve 2026 Yılı Stratejik Plan Çalıştayı da düzenlenecek. Çalıştay ile AK Parti'nin 2025-2026 döneminde yapılacak olan parti çalışmalarının yol haritası belirlenecek. Kampa katılacak bakanlar milletvekillerine brifing verecek. Bu çerçevede kampta ortak aklın ortaya çıkacağı bir vizyon başlatılmış olacak.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Burada Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması ile açılışımızı gerçekleştireceğiz. Milletimizin sorunlarını tartışacağız, önümüzdeki yeni dönem yol haritasını paylaşacağız” dedi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma içeriği hakkında bilgi verdi. Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tarihi açıklamalar yapacağı öğrenildi. Acar, “Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye çerçevesinde nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacaktır” diye konuştu.