Gündem KKTCde yakalanan FETÖnün mahrem imamı Türkiyeye getirildi
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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahısın KKTC’de yakalandığını açıkladı. FETÖ'cü Yiğit'in, emniyetteki gizli yapılanma içinde sözde yönetici olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.
KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında firari

Operasyonda, terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı. Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

  • FETÖ'cü Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

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