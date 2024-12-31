Knidos Antik Kenti'ndeki restoranla ilgili iddialara Kültür Bakanlığından yalanlama

Bu kararın Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçladığını ileri sürüp kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini savunan Özcan'ın dezenformasyon içeren iddialarına

Bu kararın Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçladığını ileri sürüp kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini savunan Özcan'ın dezenformasyon içeren iddialarına

Türkiye'de ören yerlerine ilişkin hazırlanan diğer tüm projeler gibi Knidos Antik Kenti'ne Çevre Düzenleme Projesi'nin de Koruma Bölge Kurulunca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye'de ören yerlerine ilişkin hazırlanan diğer tüm projeler gibi Knidos Antik Kenti'ne Çevre Düzenleme Projesi'nin de Koruma Bölge Kurulunca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan restoran, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapıdır. 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Habere konu restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.