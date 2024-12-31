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Knidos Antik Kenti'ndeki restoranla ilgili iddialara Kültür Bakanlığından yalanlama

Knidos Antik Kenti'ndeki restoranla ilgili iddialara Kültür Bakanlığından yalanlama

18:2931/12/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'ndeki restorana ilişkin açıklamada bulundu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'ndeki restorana ilişkin açıklamada bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde bulunan restoranın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceği ileri sürülmüştü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı. Açıklamada, habere konu olan restoranın, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapı olduğu; 2002-2011 yılları arasında dört defa yıkım kararı alınmasına rağmen bu kararların yerel yönetim tarafından uygulamaya konulmadığı belirtildi. Ayrıca restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılacağı da kaydedildi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan
,
Datça Knidos Ören Yeri
içerisinde yer alan ve çevre düzenlemesi projesi adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Datça Belediyesi’nin elinden almaya çalıştığını iddia ederek konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

CHP'li Özcan'ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Bu kararın Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçladığını ileri sürüp kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini savunan Özcan'ın dezenformasyon içeren iddialarına
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Müdürlük, Knidos Antik Kenti'nde yer alan restoranın, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak yapı olduğunu, kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı yapılacağını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından, Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde bulunan restoranın
Kültür ve Turizm Bakanlığı
na devredileceğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

"Restoranın kaldırılmasının ardından arkeolojik kazılar yapılacak"

Türkiye'de ören yerlerine ilişkin hazırlanan diğer tüm projeler gibi Knidos Antik Kenti'ne Çevre Düzenleme Projesi'nin de Koruma Bölge Kurulunca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan restoran, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapıdır. 3349 No'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Habere konu restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.

Muğla Koruma Bölge Kurulunca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığınca, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde, kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos'a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır."






#Knidos Antik Kenti
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#restoran

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