Koca Yusuf’ların çıkış planı hazır Rusya-Ukrayna savaşının patlamasıyla Borispol Havaalanı’nda kalan Koca Yusuf nakliye uçakların için çıkış planı için her detay incelikle hazırlandı. İki uçağın uçuş personeli uçakları her an getirecek hazırlıkta beklemede. Havalimanına yerleştirilen mayınların yaklaşık 10 saatlik bir sürede temizlenmesi ardından çıkış planı için öngörülen toplam süre ise 24 saati aşmayacak.

