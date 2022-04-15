Koca Yusuf’ların çıkış planı hazır

A400M programı kapsamında 10’uncu ve son uçak 30 Mart’ta Türkiye’nin envanterine girmişti. Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının patlamasıyla Borispol Havaalanı’nda kalan Koca Yusuf nakliye uçakları için bakım planlarından çıkış planına kadar her detay incelikle hazırlandı.

Ukrayna’ya insani yardım götürmek üzere gönderilen ve dönüşünde vatandaşlarımızı da tahliye etmesi planlanan 2 adet A400M askeri nakliye uçağı hava sahasının kapatılması üzerine Ukrayna’da kalmıştı. Hava sahası açılsa dahi sahada askerler dışında farklı unsurların varlığı ve bunlarda elden atılan uçaksavar füzeleri Manpad’lerin bulunması nedeniyle olası tehditlere karşı uçakların havaalanında kalması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı’na ait iki Koca Yusuf, Ukrayna ordusuna zimmetlendi, Rusya ordusu ile de görüşmeler yapılarak uçakların güvenliği konusunda her iki ülkeden de güvenceler alındı.

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BAKIMLARI YAPILDI

Koca Yusuf uçakları Ukrayna’da bırakılsa da sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı personeli, uçakların kontrolü ve bakımı için geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya gitti. Uçakların sağlam durumda kalmaları için periyodik olarak çalıştırılmaları, bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu doğrultuda bakım ekibinin Ukrayna ziyareti, Bakan Akar’ın Ukraynalı muhataplarıyla görüşmesi sonrası planlandı.

Uçakların bakımını yapan ekip görevini tamamlayarak yurda dönerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz” açıklamasında bulundu.

YURDA GETİRMEDEN DÖNMEYECEKLER

Uçakların yanı sıra, 16 kişiden oluşan uçuş personeli de savaşın ilk patladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da bulunuyor. Uçuş personeli, Türkiye’nin Çernivtsi’ye taşınan Ukrayna Büyükelçiliği’nde bekliyor ve askeri yükümlülükler gereği uçakları yurda getirmeden dönmeyecek.

ÇIKIŞ EN FAZLA 24 SAAT

Türkiye, Ukrayna’nın daha güvenli olduğu değerlendirilinceye kadar uçakları getirmeyi planlamıyor. Ancak güvenilir bir ateşkesin tesisi veya sahada olumlu gelişmelerin görülmesi halinde devreye konulmak üzere çıkış planları da hazır. Planlar uygulamaya konulduğu anda uçaklar en fazla 24 saat içerisinde yurda döndürülecek.

ÖNCE MAYINLAR TEMİZLENECEK

Çıkış planının devreye alınması halinde önce havaalanı mayınlardan temizlenecek. Bu temizlik için de yaklaşık 10 saatlik bir süre öngörülüyor. Havaalanında uçak pistleri Rusya tarafından vurulmuştu. Ancak Koca Yusuf’ların havalanması için beton pistlerin bulunması zorunlu değil. Bu nedenle de pistlerin kısa sürede uçuşa hazır hale getirilebileceği ve kalkışa geçilebileceği değerlendiriliyor.

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Ukrayna için güvence

Uçaklarımızın Borispol Havaalanı’ndaki varlığı Ukrayna için büyük bir güvence sağlıyor. Türkiye ile iyi ilişkileri bulunan Rusya açısından Koca Yusuf’ların havaalanındaki varlığı, buraya olası saldırılara karşı büyük bir caydırıcı unsur olarak görülüyor. Bu durumda Ukrayna açısından uçakların bir güvence olarak burada tutulması fayda sağlıyor.