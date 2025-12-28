Yeni Şafak
Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 15 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 15 zanlı yakalandı

19:5428/12/2025, Pazar
AA
Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suçların önlenmesi ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


#Kocaeli
#operasyon
#silah
#suç örgütü
