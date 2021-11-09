Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu: Biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var

Kaza, 14.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu.
30'a yakın öğrenci yaralandı
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var" dedi.
- Yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi.
Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’de kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde hala yaralı çıkartılırken, yaralılar bölgede bulunan yakın hastanelere sevk ediliyor. Öğrencilerin yakınları da kaza yerine gelerek çalışmaları takip ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.