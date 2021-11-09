Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu: Biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, 14.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu.

DHA

30'a yakın öğrenci yaralandı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var" dedi.

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Yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’de kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde hala yaralı çıkartılırken, yaralılar bölgede bulunan yakın hastanelere sevk ediliyor. Öğrencilerin yakınları da kaza yerine gelerek çalışmaları takip ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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