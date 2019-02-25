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Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı kararını verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı YSK verecek.

Haber Merkezi DHA AA
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili verilen 5 itiraz dilekçesini görüşmek için toplandı.

  • Yapılan toplantıda, itiraz dilekçeleri oy birliğiyle kabul edilip YSK'ye gönderildi.

Son kararı YSK verecek

  • Bu arada, İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ye bildirilen geçici aday listesinde de Kocamaz'ın adının yer almadığı ancak nihai kararın YSK tarafından verileceği öğrenildi.

Bu arada, Kocamaz'a destek vermek için Mersin Adliyesi önünde bekleyen çok sayıda kişi karara tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuştu.

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