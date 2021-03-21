Gündem Komandolar anında karşılık verdi 8 PKKlı etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Komandolar anında karşılık verdi: 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesindeki Komando birliklerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere verilen karşılık sonucu, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv)
(Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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