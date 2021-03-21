PKK'nın tepesine bomba yağdı: Kilis’e roketin hesabı soruldu

Sınırdaki Fırtına obüsleri terör yuvalarını tam isabetle yerle bir etti.

Terör örgütünce Suriye’den atılan roketlerin Kilis’e düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

TERÖR NOKTALARI VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Kilis’e roketlerin düşmesinin hemen ardından TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara “cezalandırma atışları” gerçekleştirildi. Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat’ta teröristlere ait hedefler TSK’ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu.

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20 HEDEF İMHA EDİLDİ

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20’den fazla hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’e düşen roketlerle ilgili “Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.