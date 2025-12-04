Yeni Şafak
Komisyon bugün 19. kez toplanıyor

Uğur Duyan
04:004/12/2025, Perşembe
4/12/2025, Perşembe
Terörsüz Türkiye sürecini yöneten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00’te19’uncu kez toplanacak.

Komisyonda İmralı’yı ziyaret eden heyetin oluşturduğu ortak tutanağının yanı sıra nihai raporu ile politika belgesini masaya yatıracak.

Komisyonun 3 üyesinden oluşan heyet, 24 Kasım’da komisyon heyetinin İmralı’yı ziyaret ederek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. AK Partili Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanacak olan komisyonda, Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin üyelere bilgi verilecek. Görüşmenin ses kaydı üzerinden oluşturulan tutanakların da komisyona sunulması beklenirken, DEM Parti ve CHP tutanakların kamuoyuna da açıklanmasını talep edecek.

Toplantıda muhalefetin bu yönde öneri getirmesi ve oylama yapılması bekleniyor. Komisyon toplantısında, sürecin yasal altyapısına temel teşkil edecek nihai raporla ilgili nasıl bir çalışma yürütüleceği de karara bağlanacak. Siyasi partilerin ise Öcalan’la görüşme konusunda bilgilendirmenin ardından nihai rapor ve politika belgesi için görüş, öneri ve katkılarından oluşan metinleri değerlendirmeye alması öngörülüyor.

NİHAİ RAPOR ÇALIŞILACAK

Komisyonu, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında süreç yasalarının yanı sıra bir politika belgesi üzerinde de çalışacak. Politika belgesi sürece dönük tüm yasal değişiklikler dahil anahtar kavram ve ifadeleri içerecek. Nihai rapor ise sürece ilişkin yasal değişiklikleri kapsayacak. Önceki gün DEM Parti İmralı heyeti, 10’uncu kez Öcalan’ı ziyaret etti.



#Terörsüz Türkiye
#Politika
#Siyaset
