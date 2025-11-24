Yeni Şafak
Komisyon silah bırakmayı soracak

Komisyon silah bırakmayı soracak

04:0024/11/2025, Pazartesi
Terör örgütü PKK’nın müebbet hapis cezasını çeken elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılacak görüşmede Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin soruları netleşmeye başladı.

Öcalan’a, terör örgütünün silah bırakması ve geri çekilme adımlarında yaşanan aksaklıklar ile mesajının Kandil’de yanlış okunduğu yönündeki iddialar sorulacak.

Komisyonun toplantılarında sıkça gündeme getirilen ve Türkiye’nin dikkatle takip ettiğini açıkladığı Suriye’nin kuzeyindeki SDG odaklı gelişmeler de Öcalan’a yöneltilecek sorular arasında yer alacak. Heyet, Öcalan’a terör örgütüne yönelik net mesajının ne olacağı ve PKK’nın tamamen feshedilmesinden sonra izlemeyi düşündüğü yol haritası gibi komisyonda da gündeme gelen başlıkları soru olarak yöneltecek. Komisyonun üç üyesinin bu hafta İmralı’ya gideceği açıklanmıştı. MİT’in organize edeceği bildirilen ziyaret için henüz tarih duyurulmadı.



#Milli Dayanışma Komisyonu
#Terörsüz Türkiye
#İmralı
