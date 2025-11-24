Komisyon silah bırakmayı soracak

Terör örgütü PKK’nın müebbet hapis cezasını çeken elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılacak görüşmede Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin soruları netleşmeye başladı.
Öcalan’a, terör örgütünün silah bırakması ve geri çekilme adımlarında yaşanan aksaklıklar ile mesajının Kandil’de yanlış okunduğu yönündeki iddialar sorulacak.
ZİYARETİ MİT ORGANİZE EDECEK
Komisyonun toplantılarında sıkça gündeme getirilen ve Türkiye’nin dikkatle takip ettiğini açıkladığı Suriye’nin kuzeyindeki SDG odaklı gelişmeler de Öcalan’a yöneltilecek sorular arasında yer alacak. Heyet, Öcalan’a terör örgütüne yönelik net mesajının ne olacağı ve PKK’nın tamamen feshedilmesinden sonra izlemeyi düşündüğü yol haritası gibi komisyonda da gündeme gelen başlıkları soru olarak yöneltecek. Komisyonun üç üyesinin bu hafta İmralı’ya gideceği açıklanmıştı. MİT’in organize edeceği bildirilen ziyaret için henüz tarih duyurulmadı.