Komisyon silah bırakmayı soracak

Komisyonun toplantılarında sıkça gündeme getirilen ve Türkiye’nin dikkatle takip ettiğini açıkladığı Suriye’nin kuzeyindeki SDG odaklı gelişmeler de Öcalan’a yöneltilecek sorular arasında yer alacak. Heyet, Öcalan’a terör örgütüne yönelik net mesajının ne olacağı ve PKK’nın tamamen feshedilmesinden sonra izlemeyi düşündüğü yol haritası gibi komisyonda da gündeme gelen başlıkları soru olarak yöneltecek. Komisyonun üç üyesinin bu hafta İmralı’ya gideceği açıklanmıştı. MİT’in organize edeceği bildirilen ziyaret için henüz tarih duyurulmadı.