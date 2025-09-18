Komisyonda askere hakaret edemezsin tartışması: Geçmişi karıştırarak olmaz

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in sözleri komisyonda hem MHP'lilerin hem de DEM Partililerin tepkisini çekti. Şimşek'in devleti suçlayıcı ifadelerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Şimşek'e tepki göstererek, "Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz" dedi.

DEVLETİN POLİSİNE İFTİRA ATAMAZSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, askerin bölgede katliam yaptığını iddia etmesi üzerine, "Bakın sizi buraya davet ettik de askere polise devlete hakaret edin diye çağırmadık" dedi. Şimşek'e DEM Partililer ve CHP'liler de tepki gösterdi.

KURTULMUŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Şimşek'e tepki göstererek, komisyonun geçmişteki acıları konuşmaktan çok, çözüm için oluşturulduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır. Büyük acılar yaşandı. Bu acıların üstüne gitmek bunlar üzerinde konuşmak çözüme fayda sağlamayacaktır. Prensip olarak bunları geride bırakalım dedik. Bir tarafta şehit aileleri bir tarafta barış anneleri oturdu. Barış sağlanacaksa biz geçmişte yaşadıklarımızı gömmeye hazırız dedi. Böyle olumlu yürüyen süreçte ısrarla bugüne kadar geçmişte yaşananların gündeme getirilmesi ve ayrışmayı sağlayacak bir gelişmeye imza atılmamasını temin etmeye çalıştık" dedi.

HER ACININ ARKASINI KONUŞAMAYIZ

Bugüne kadarki toplantıda farklı kesimleri dinlediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Dünyanın dört tarafından örnekler dinledik. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Türk ve Kürt halkının temel ortak değeri Müslümanlıktır. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi reddediyoruz. Kürt ve Türklerin arasına fitneler konulmaya çalışıldı. Tarihin gerisine gideriz, her acının arkasında kimler neden var konuşmaya başlarsak yıllar geçer. En baştan prensibi söyledim. On binlerce insanımız şehit oldu. Artık analar ağlamasın dedik Güçlü Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz bunu konuşacağız. Evet halkımızın yüzde 95'i Müslümandır. Biz Kürtler ve Türkler arasında birliği Hz. Ali'nin sözleri çerçevesinde görüyoruz" ifadeleri kullandı.







