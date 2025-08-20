Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5. kez toplandı

"Esas mesele geçmişte yaşadıklarımızı karıştırmak, kurcalamak ve bunlar üzerinden yeni tartışmaları ortaya koymak değil. Tam tersine geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere siyaset kurumu olarak tekliflerimizi almak ve yolumuza esenlik içerisinde, huzur içerisinde, komisyonumuzun adında da yer aldığı gibi kardeşlik içerisinde ve demokrasi içerisinde yürümektir. Amacımız bütün bu görüşmelerle geçmişin tartışmalarını tekrar etmek değildir. Ortak geleceği kurabilmek için kararlılığımızı arttırmaktır. Bu iki hususu acılarımızı yarıştırmamak ve geçmişteki olanları bugüne taşımamak gerektiğinin altını çizerek bu toplantılara başlamamızı önemli görüyorum. Bir başka üçüncü meseleyi değerli arkadaşlar dün ifade ettim. Bu sürecin bir an evvel bütün 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi, sayıları çok az olsa da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların da varlığını biliyoruz. Bunu dün bir uyarı olarak ortaya koymuşuz"