Komuta değişmedi: Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

Yüksek Askeri Şura kararlarına göre TSK komuta kademesi bir yıl daha görevine devam edecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2020 yılı olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. YAŞ üyeleri, Anıtkabir ziyareti ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde biraraya geldi.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Toplantı 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı kararlar yazılı olarak açıklandı.

51 ALBAY YILDIZ TAKTI

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe terfi etti. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. Kara Kuvvetleri’nde bir korgeneral orgeneralliğe, bir tümgeneral korgeneralliğe, 9 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri’nde bir koramiral oramiralliğe, bir tümamiral koramiralliğe terfi ederken, iki tuğamiral ise tümamiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetlerinde 2 tuğgeneral tümgeneral oldu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalara yer verdi; YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.

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1 YIL DAHA DEVAM

Şura’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinde değişikliğe gidilmedi. Mevcut komuta 1 yıl daha göreve devam edecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kuvvet komutanlığında 4’üncü yıllarında da devam edecek.

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İKİ İSİM DÖRT YILDIZ TAKTI

Şura’da iki isim orgeneral/oramiralliğe terfi ettirildi. TSK’nın Libya’da başarıyla devam eden eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine bizzat komuta eden Korgeneral Metin Gürak, orgeneralliğe yükseltildi. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da oramiralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzunca bir aradan sonra iki oramiral oldu.

ORGENERAL TEMEL EMEKLİ

İsmail Metin Temel

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İsmail Metin Temel

Zeytin Dalı Harekatı komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, emekliye sevk edildi. 2018’de orgeneral olan Temel, rütbesinde henüz iki yılını geride bırakmıştı. FETÖ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan ve kamuoyunun Fırat Kalkanı Harekatı komutanı olarak tanıdığı 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı da rütbesinde dört yılını doldurarak kadrosuzluktan emekli edildi.

OYNAT 01:36 Zekai Aksakallı'nın, Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpme anının görüntüleri ortaya çıktı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

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Tarihi başarılar gücümüzü gösterdi

Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun.”

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OYNAT 00:52 Temel Paşa'nın 26 yıl önce Irak'ta çekilmiş fotoğrafları Son YAŞ ile orgeneralliğe terfi eden 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in 26 yıl önce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Temel Paşa, PKK'ya vurulan darbelerde etkin rol oynamıştı.





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Gazi Paşa’ya erken terfi

FETÖ darbe girişiminin ardından toplanan Yüksek Askeri Şura’da tuğgeneralliğe terfi eden İdris Acartürk ve Emre Tayanç, tümgeneralliğe terfi ettirildi. Tuğgeneral İdris Acartürk, FETÖ kumpaslarıyla 20 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etmişti. Acartürk, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatına Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak katılmıştı. Tuğgeneral Tayanç ise 41. Komando Tugayı’na komuta ediyor.

Rütbelerinde 3 yılı tamamlayan tuğgeneraller Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Hakan Öztekin ve Davut Ala da tümgeneralliğe yükseltilen isimler arasında. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, 15 Temmuz’da darbecilere karşı koymuş ve gazilik unvanını almıştı. Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu ise Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı olarak TSK’nın FETÖ ile mücadele faaliyetlerini yürüten bir isim. Hakkari Yüksekova’da konuşlu 3. Piyade Tümen Komutanı Muammer Alper, iç güvenlik operasyonlarının başarılı komutanları arasında. Kara Kuvvetleri’nde tümgeneralliğe terfi alan bir diğer isim ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Sıtkı Varlı oldu.

Yuvaya döndü tümgeneral oldu

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’nda ikişer isim tümgeneral/tümamiralliğe terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri’nde tümamiralliğe terfi ettirilen iki isim de rütbesinde 3 yıllık tuğamiraller arasından seçildi. İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile Tuğamiral Mustafa Kaya, tümamiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ile 4 yıllık rütbe bekleme süresini dolduran MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Duman, tümgeneral oldu. Kadıoğlu, FETÖ ile mücadele yürütürken kumpaslarla emekliye sevk edilmiş ve pilot açığı nedeniyle Hava Kuvvetleri’ne geri dönmüştü.

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Altı yıl sonra üç yıldız

Erzurum’daki 9. Kolordu’nun Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Kara’da korgeneralliğe terfi ettirilen tek isim oldu. Tarakçı, 6 yıl aradan sonra ikinci yıldızı taktı. Deniz Kuvvetleri’nde de Tümamiral Aydın Şirin, koramiralliğe yükseltildi. Rütbesinde 6 yılını geride bırakan Şirin, Güney Deniz Saha Komutanı olarak Mavi Vatan nöbetindeki çalışmalara komuta ediyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, dördü rütbesinde 3 yılını dolduranlar arasından olmak üzere 9 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. Libya’daki Türk birliğine komuta eden “Kara Pençe” lakaplı Tuğg. Halil Soysal da tümgeneralliğe yükseltildi.

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