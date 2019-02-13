Komutanlık taşınıyor

İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı, Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınmasına yönelik proje çalışmasının devam ettiği açıklandı. Helikopter kazasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan askeri yetkililer, Sancaktepe’deki helikopterin tecrübe uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradığını ifade etti.

BAKIMLARI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, İstanbul'daki helikopter kazasının asıl nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini ifade etti. Envanterdeki helikopterlerin bakımlarının hem kendi birlikleri hem de 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünce periyodik olarak yapıldığına dikkati çeken Aktop, gövde yenileştirmeden bakım testlerine kadar ayrıntılı çalışmaların yapıldığını anlattı.

ARACIN YAŞI OLMAZ

Motor bölümlerinin en küçük ayrıntısına kadar sökülerek gerekli değişim ve onarımların yapıldığını dile getiren Aktop, şunları kaydetti: "Bu kapsamda hava platformlarında kullanılan her malzemenin uçuş saati bazında sicil kayıtları tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı hava araçlarının yaşının olmadığı değerlendirilmektedir." Binbaşı Aktop, UH-1 helikopterlerinin 60'dan fazla ülke tarafından kullanıldığını da vurguladı.

TRAKYA’YA GİDİYOR

Askeri kaynaklar, şehir içinde kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın başka bir yere taşınması konusunda bir proje çalışması olduğunu, Alay’ın Trakya’da bir bölgeye aktarılması konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.