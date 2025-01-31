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Kongre öncesi bayrak değişimi

Kongre öncesi bayrak değişimi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

23 Şubat’ta gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre liste çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, genel merkez yönetimini yenilemek için kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. İki dönem ve üzeri görev yapmış isimlerin yerine yeni yüzlerin yönetimde yer alacağı belirtilirken, tecrübeli isimlerin ise arka planda “Abi” olarak yeni yönetime destek vereceği ifade ediliyor.


ESKİLERE YENİ GÖREVLER

2023 Genel Seçimleri’nde üç dönem kuralı nedeniyle aday olamayan milletvekilleri ile bazı eski belediye başkanlarının parti yönetiminde görev alabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Kabineden bazı isimlerin genel merkeze kaydırılması, genel merkezde görev yapan bazı isimlerin ise kabineye dahil edilmesi ihtimali de gündemde. Meclis Grubu’nda ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Büyük kongrenin ardından parti yönetiminde yaşanacak değişimlerin, önümüzdeki süreçte AK Parti’nin siyaset stratejisini şekillendireceği ifade ediliyor.


#politika
#AK Parti
#kongre

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