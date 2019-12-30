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POLİTİKA

Kongrelerde birlik formülü

7. Olağan Büyük Kongresi’ne ‘İnandığın Yolda Yürü’ sloganıyla hazırlanan AK Parti, teşkilatlarına kongre sürecinde uyulması gereken kurallar hakkında kılavuz hazırladı. Kongrelerde ‘birlik ve beraberlik’ için yeni ve eski başkanların birlikte sahneye çıkmaları istenen 15 başlık altında hazırlanan kılavuzda takım ruhuna vurgu yapıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilen kılavuzdaki bazı başlıklar şöyle:

TAKIM RUHU: İl, ilçe ve belde kongrelerinde milletle doğru iletişim kurulması disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde AK Parti kadrolarının bir “takım ruhu” ile hareket ettiği görülecek ve yapılan tüm işler ve icraatlar ile ilgili olumlu bir algılama sağlanacaktır.

TEKNOLOJİYİ KULLAN: Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanın. İş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunuzu göstermek amacıyla iletişim cihazlarını kongrelerde hazır halde bulundurun.

ÇALINACAK MÜZİKLER: Teşkilatlarda, il, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti’nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecek.

YANLIŞ ANLAŞILMAYA ÖNLEM: Farklı anlamlara yol açabilecek düşüncelerin dile getirilmemesi açısından verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edin.

GÜRÜLTÜSÜZ KONGRE: Kongreler esnasında önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterin. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edin.

ÖNDERLERLE İLETİŞİM: Kanaat önderleri ile iletişim halinde olmak hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak, hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısı AK Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler olmasını sağlayacak.

POLEMİĞE GİRMEYİN: Sosyal ve dijital medya mecralarında polemiğe girmeyin, sorulan soruları cevapsız bırakmayın.

BİRLİK MESAJI VERİN: Kongre esnasında tüm teşkilat “birlik ve beraberlik” mesajı kapsamında yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkın.

YAŞA GÖRE PROMOSYON: Partinin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı. Seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırın. Kadınların kullandığı promosyon ürünleri erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler kadınlara verilmemeli. Çocukların kullanabileceği promosyonlar ise gençlere dağıtılmamalı.

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