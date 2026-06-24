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Konser paralarını Bağdatlı ile bölüştü

Konser paralarını Bağdatlı ile bölüştü

04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Emrah Bağdatlı, Kenan Doğulu.
Emrah Bağdatlı, Kenan Doğulu.

Şarkıcı Kenan Doğulu’nun, CHP’li belediyelerle yüksek fiyatlarla konser anlaşması yaptığı ve paranın bir kısmını firari Emrah Bağdatlı ile paylaştığı iddia edildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Doğulu, “Uyuşturucu kullanmıyorum” demiş ancak testi pozitif çıkmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren “Gizli Tanık K2L3S4CYN”, Kenan Doğulu ile CHP’li belediyeler arasındaki bağı deşifre etti. Gizli tanık ifadesinde, “Kenan Doğulu, CHP’li belediyelerden konser adı altında yüksek miktarda ücret alıp Emrah Bağdatlı ile paylaşır. Bu paranın bir kısmı bazen torbada, bazen de bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir. Kenan Doğulu ve Beren Saat uyuşturucu madde kullanır. Şoförleri bu kişilere uyuşturucu madde temin eder” bilgisini verdi. Bağdatlı, İBB soruşturmasından tutuklu olan Murat Ongun’un gizli kasası olarak bilinen bir isim.

SÜREKLİ “AFTER PARTİ”

Bir diğer “Gizli Tanık LİLYUM 03” ise uyuşturucu soruşturmasında sıkça duyulan “after parti”leri anlattı. Gizli tanık, “Bodrum’da bulunan Caressa Otel’de Kenan Doğulu’nun çıktığı akşamlarda “after parti” düzenlenir. Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu, Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in yakın çevresinin bu partilere katıldığını duydum” şeklinde konuştu. Savcılık ifadesinde iddiaları kabul etmeyen Doğulu, uyuşturucu kullanmadığını da savundu. Ancak Doğulu’dan alınan biyolojik örneklerde uyuşturucu madde bulunmuştu.



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