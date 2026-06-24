Konser paralarını Bağdatlı ile bölüştü

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren “Gizli Tanık K2L3S4CYN”, Kenan Doğulu ile CHP’li belediyeler arasındaki bağı deşifre etti. Gizli tanık ifadesinde, “Kenan Doğulu, CHP’li belediyelerden konser adı altında yüksek miktarda ücret alıp Emrah Bağdatlı ile paylaşır. Bu paranın bir kısmı bazen torbada, bazen de bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir. Kenan Doğulu ve Beren Saat uyuşturucu madde kullanır. Şoförleri bu kişilere uyuşturucu madde temin eder” bilgisini verdi. Bağdatlı, İBB soruşturmasından tutuklu olan Murat Ongun’un gizli kasası olarak bilinen bir isim.