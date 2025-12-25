Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

22:4225/12/2025, Perşembe
IHA
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Batman’da kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sularında Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüye, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Titiz bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#Batman
#Otomobil
#Kaza
