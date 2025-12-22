Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Batman’da evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

22:0422/12/2025, الإثنين
IHA
Sonraki haber
Yatalak hasta 85 yaşındaki Abdurrahman Utanır
Yatalak hasta 85 yaşındaki Abdurrahman Utanır

Batman'da tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangında, yatalak olan 85 yaşındaki Abdurrahman Utanır duman zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Evden çıkarılan Zahide Utanır, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Batman’da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki yatalak hasta, dumandan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır’ın (85), dumandan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 75 yaşındaki eşi Zahide Utanır ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Zahide Utanır, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Abdurrahman Utanır’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Yatalak Hasta
#Öldü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni asgari ücret 2026: Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranı bekleniyor? Üçüncü toplantı tarihi ve tahminler