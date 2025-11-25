Yeni Şafak
Kontrolden çıkıp savrulan araç trafik levhalarına çarptı: İki yaralı

23:3525/11/2025, الثلاثاء
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Osmaniye'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulan hafif ticari araç trafik levhalarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç trafik levhalarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunun Düziçi-Bahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Osmaniye
#Kaza
#Düziçi Devlet Hastanesi
