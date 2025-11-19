Böylesi ilk kez bulundu: Kastabala Tiyatrosu'nda gün yüzüne çıkarıldı

Osmaniye’deki Kastabala Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında tiyatro alanında yeni masklar gün yüzüne çıkarıldı.
Osmaniye’de "Çukurova’nın Efesi" olarak bilinen Kastabala Antik Kenti’nde, tiyatro bölümünde yürütülen çalışmalarda yeni kabartmalar gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve desteği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda önemli bulgular elde edildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, tiyatro bölümünde bulunan maskların dönemin sanat anlayışı hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirterek, özellikle filozof maskının Kastabala’nın kültürel zenginliğine ışık tuttuğunu ifade etti.
Demir, Kastabala’nın doğu ve batı kültürlerinin kesiştiği önemli bir merkez olduğunu ve yeni buluntularla birlikte bilim dünyasındaki değerinin daha da arttığını söyledi.
Çukurova'nın Efesi'nde ilk kez filozof maskı bulundu
"Filozof tasviri, Kastabala’nın felsefi ve edebi etkinliklerin de yapıldığı bir kültür merkezi olduğunun kanıtı niteliğindedir" diyen Dr. Faris Demir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve destekleri doğrultusunda yürütülen Kastabala kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edilmiştir. Kastabala kazı çalışmalarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin oldukça dikkatini çekmiş bulunmaktayız. Türkiye’de yapılan bilimsel arkeolojik kazılar arasında, önemli kazılar arasında yer almaktadır. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci yaşlı bir düşünür, yani bir filozof kabartması ortaya çıkarılmıştır. Tiyatroların sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında genellikle filozof tasvirleri yer almaz. Ama Kastabala Tiyatrosu’nda bir filozof yaşlı düşünür tasvirine yer verilmiştir. Tiyatrolarda felsefi ve edebi oyunların sergilendiğini düşünürsek yaşlı bir düşünürün, bir filozofun tasvir edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu da tiyatroda sergilenen tragedya ve komedi oyunlarının yanında felsefi konuşmaların yapıldığı, felsefi tartışmaların ve edebi konuşmaların yapıldığı bir kültür merkezi olarak da kullanıldığını göstermektedir" diye konuştu.
Sahne binası yeniden yükselebilir
Kastabala’yı yaşatmak istediklerini söyleyen Demir, "Kazı çalışmalarımız sütunlu cadde ve tiyatroda devam etmektedir. Biz burayı hem açığa çıkarmak, ayağa kaldırmak ve yaşatmak istiyoruz. Kastabala kazılarında daha önceki yıllarda da çıkardığımız masklar bulunmaktaydı. Bunlar tragedya ve komedi oyunlarını sergilemekteydi. Sahne binasına ait birçok mimari parça ortaya çıkarılmış sahne binasının ayağa kaldırılması mümkün durumdadır" ifadelerine yer verdi.