Böylesi ilk kez bulundu: Kastabala Tiyatrosu'nda gün yüzüne çıkarıldı

Çukurova'nın Efesi'nde ilk kez filozof maskı bulundu





"Filozof tasviri, Kastabala’nın felsefi ve edebi etkinliklerin de yapıldığı bir kültür merkezi olduğunun kanıtı niteliğindedir" diyen Dr. Faris Demir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve destekleri doğrultusunda yürütülen Kastabala kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edilmiştir. Kastabala kazı çalışmalarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin oldukça dikkatini çekmiş bulunmaktayız. Türkiye’de yapılan bilimsel arkeolojik kazılar arasında, önemli kazılar arasında yer almaktadır. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci yaşlı bir düşünür, yani bir filozof kabartması ortaya çıkarılmıştır. Tiyatroların sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında genellikle filozof tasvirleri yer almaz. Ama Kastabala Tiyatrosu’nda bir filozof yaşlı düşünür tasvirine yer verilmiştir. Tiyatrolarda felsefi ve edebi oyunların sergilendiğini düşünürsek yaşlı bir düşünürün, bir filozofun tasvir edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu da tiyatroda sergilenen tragedya ve komedi oyunlarının yanında felsefi konuşmaların yapıldığı, felsefi tartışmaların ve edebi konuşmaların yapıldığı bir kültür merkezi olarak da kullanıldığını göstermektedir" diye konuştu.