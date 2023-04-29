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Konya Belediye Başkanı Altay: Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır memleket sevdasıdır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bir günde 6 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yatırımının açılış ve temel atma programlarına katılarak vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Konya’nın dört bir yanını ihya etmek ve Konyalıları en iyi hizmetlerle buluşturmak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirten Altay, “Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılında emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

15:07 . 29/04/2023 Cumartesi
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Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir günde 6 ilçede 8 yatırımın açılışını ve temel atma programlarını gerçekleştirdi.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir günde 6 ilçede 8 yatırımın açılışını ve temel atma programlarını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir günde 6 ilçede 8 yatırımın açılış ve temel atma programlarına katıldı.


Larende dükkanlarının temeli atıldı


Cuma günü çok yoğun bir programı geride bırakan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güne Büyükşehir Belediyesi’nin Meram Belediyesi’yle birlikte yürüttüğü Büyük Larende Dönüşümü kapsamında Karatay bölgesine Larende esnafı için yapılacak dükkanların temel atma programına katıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Armağan Güleç Korumaz ve Mehmet Baykan’ın da katıldığı programda maliyeti 200 milyon lirayı aşan hizmetin temeli atıldı.


Altay, Emirgazi Şehir Konağı'nın açılışını yaptı


Ardından Emirgazi ilçesine hareket eden Altay, burada AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı ve MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirgazi ilçesine kazandırılan Şehir Konağı’nın açılışını yaptı.


Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı


Daha sonra Karapınar’a geçen Altay, Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karapınarlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Altay; AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Tevfik Tığlıoğlu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Cingöz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe’nin açılışlarını yaptı.



Ereğli Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açıldı


Yatırım seferberliğine Ereğli’de devam eden Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 38 milyon liralık Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını yaptı. Buradaki programa; AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, MHP Konya Milletvekili Adayları Celil Çalış, Bilal Yiğit, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı.



Altay, Halkpınar'ı da ziyaret etti


Altay ilçe programları kapsamında Halkapınar’ı da ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya gelen Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.



Şefikcan Parkı'nın 2. Etap Açılış, 3. Etap Temel Atma Programı yapıldı


Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde merkez dışındaki ilçelerde programdan programa koşan Altay, son olarak aksam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesine kazandırılan Şefikcan Parkı’nın 2. Etap açılışı ve 3. Etap temel atma programına katıldı. Buradaki programa; AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Armağan Güleç Korumaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Yoğun ilgi gören programda Başkan Altay, çocuklarla yakından ilgilendi.



“Konya'mızın dört bir yanını ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz”


Konya’nın 31 ilçesinin topyekün kalkınması için adeta yatırım seferberliği başlattıklarını kaydeden Altay, “Konya’mızın dört bir yanını ihya etmek ve hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Bu anlayış sayesinde ülkemize ve Konya’mıza sayısız eserler kazandırıyoruz. Bugünden sonra da aynı karalılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılında emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. İlçelerde hemşehrilerimizi 2 Mayıs’ta Kılıçarslan Meydanı’nda olacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya Mitingine de davet ettik. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve alaka bizi daha çok çalışmak için motive ediyor. Tüm Konyalılara gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.


Hatay’a kazandırılan Konya konteyner kentin birinci etabının açılışı yapıldı
Hatay’a kazandırılan Konya konteyner kentin birinci etabının açılışı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin; Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri ile birlikte Hatay’a kazandırdığı Konya Konteyner Kent’in birinci etabı düzenlenen iftar programıyla açıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya olarak büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmalıyız da. Zor zamanda bir araya gelmek, bizim birliğimizi, beraberliğimizi daha da kenetlendirecek en önemli güçlerimizden birisi. Bu vesileyle bu konteyner kentin kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, üç merkez ilçe belediyemize, odalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Konya Belediye Başkanı Altay asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine teşekkür etti
Konya Belediye Başkanı Altay asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine teşekkür etti

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44. Genel Kurulu’nda konuştu. “Krizler Karşısında Şehirlerin ve Bölgelerin Direnci” konulu oturumda iklim krizi ve Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi sonrası yaptıkları çalışmaları anlatan Altay, “Türkiye’nin; mülteci krizi, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna krizi gibi konularda daha belirgin hale gelen diplomasi uygulamalarının katkısıyla; tüm insanlık Türkiye’deki deprem bölgesine ilk andan itibaren yardım etmiştir. Türkiye olarak ‘Asrın Felaketini’ yaşadığımız bugünlerde, asrın dayanışmasını gösteren dünya ülkelerine, yerel yönetimlerine ve halklarına buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#Açılış
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