|
Reklam
Reklam
Gündem

Konya mobil gözlük ve diş araçları depremzedelere derman oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hataylılar için deprem bölgesinde hizmet veren Konya Mobil Göz ve Mobil Diş Araçlarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Konyalı sivil toplum kuruluşlarımızın da katkısıyla hayata geçirdiğimiz mobil araçlarımız deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı gideriyor. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız” dedi.

12:51 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde.

Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırladıkları mobil araçları ziyaret etti.


6 Şubat depremleri nedeniyle büyük yıkıma uğrayan kardeş şehir Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak adına Konya olarak büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, Konyalı sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hayata geçirdikleri mobil gözlük ve mobil diş araçlarının deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı giderdiğini söyledi.


Deprem bölgesindeki mobil araçları inceleyerek depremzedelere moral vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya Diş Hekimleri Odası ile hayata geçirdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracımız ile Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası ile birlikte hazırladığımız Mobil Gözlük Aracımız depremzede kardeşlerimiz için hizmetlerini sürdürüyor. Hatay’da sağlık hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızın Konyalılar için teşekkür ve dualarına aracılık ediyorum. Burada kardeşlerimiz Konya ve Konyalılara selamlarını gönderiyor. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.


Mobil diş ve gözlük araçlarından sağlık hizmeti alan depremzede vatandaşlar da Konya Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay’daki deprem bölgesinde hizmet vermeye başladığı günden bu yana 1.357 vatandaşa diş muayenesi ve tedavisi, mobil gözlük aracı da 1.131 kişiye göz muayenesini gerçekleştirdi.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Deprem Bölgesi
#Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı
#Hatay
1 saat önce
default-profile-img
Konya mobil gözlük ve diş araçları depremzedelere derman oluyor
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
HDP'ye Kılıçdaroğlu'ndan yeşil ışık
Depremzede öğrenciye verdiği cevap gündem olan öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Tuzla'da 5 kilo altın ve 300 bin lirayı 3 dakikada çaldılar
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 269 kişi tutuklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.