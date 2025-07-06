Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmaları ile bazı yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 34 PL 6803 plakalı otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Y., M.Y. ve H.S.Y. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.