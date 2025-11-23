Yeni Şafak
Konya'da bıçaklı kavga: 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

Konya Selçuklu’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.E.M. yaralandı. Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, yabancı uyruklu M.E.M'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan M.E.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.


