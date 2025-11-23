Yeni Şafak
Mardin’de iki aile arasında sopalı kavga: 6 yaralı

15:2323/11/2025, Pazar
DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

Mardin'de 2 aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı ve jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı görüldü.



#Mardin
#kavga
#emniyet
