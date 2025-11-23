Mardin’de iki aile arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.