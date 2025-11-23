Yeni Şafak
Fatih’te taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

14:5723/11/2025, Pazar
DHA
Kaza Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.
Kaza Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

İstanbul Fatih’te bulvarda seyir halindeki taksi ile caddeden çıkan motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı.

Fatih’teki kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Caddesi’nden bulvara çıkan M.K. yönetimindeki 34 MR 8962 plakalı motosiklet ile bulvar üzerinde ilerleyen İ.Y.’nin kullandığı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, kazada hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı. Araçlarda hasar oluştu.




#İstanbul
#Fatih
#Adnan Menderes Bulvarı
#Oğuzhan Caddesi
