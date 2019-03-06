Gündem Konyada iki ailenin kavgasına 200 polis müdahale etti
KONYA

Konya'da iki ailenin kavgasına 200 polis müdahale etti

Konya'da iki ailenin kavgasına 200 polis müdahale etti

Konya'da komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alınana döndü. Yaklaşık 200 polisin müdahalesinde, biber gazı ve gaz bombası fişeği atılarak taraflar uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Haber Merkezi DHA
Tarafların birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alınana döndü.
Tarafların birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alınana döndü.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı.

Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

  • Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı. Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı. Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.

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