Konya'da orman yangını kontrol altında

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Konya Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ormana ulaşan ekipler, büyümeden yangını kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
#Konya
#orman yangını
#Orman işletme müdürlüğü