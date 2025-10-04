Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da orman yangını kontrol altında

Konya'da orman yangını kontrol altında

15:374/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Konya Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ormana ulaşan ekipler, büyümeden yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.




#Konya
#orman yangını
#Orman işletme müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik çıkacak mı? 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? 2000-2008 arası sigortalılar kademeli geçiş modelleri talep ediyor