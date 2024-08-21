Köpekler İstanbul’un ortasında parçaladı

Başıboş köpek sorunu, sokaklarda can almaya devam ediyor. Önceki akşam İstanbul Fatih'te boş arazide yürüdüğü sırada 9 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardıma koştu. Köpeklerin son kurbanı Özçelik'in abisi Mehmet Can Özçelik Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, boş arazi etrafında çeteleşen köpeklerin yoldan geçen herkese saldırdığını söyledi. Kardeşinin doğuştan zihinsel engelli olduğunu ifade eden Özçelik, “Her sabah yürüyüşe çıkıyordu. Biz burada son 2 aydır köpeklerin saldırılarıyla cebelleşiyoruz.

5 kişiye saldırdılar en sonunda kardeşimi parçaladılar” diye konuştu.

Mehmet Can Özçelik Nurettin Özçelik

OTOPSİ 7 SAAT SÜRDÜ

Sosyal medyadaki linç kampanyasına tepki gösteren abi Özçelik, "Kendileri yaşamadığı için anlamıyorlar. Şimdi buraya da gelmişler 'köpekler insanları öldürmez' diyorlar. Bizim burada kardeşimiz öldü, onlar hâlâ başkalarını suçluyor.

Biz de hayvanları seviyoruz ama bizim canlarımız gidiyor. Kardeşimin otopsi incelemesi

7 saat sürdü. Taziyeler sonrasında avukatımızla birlikte işlemleri başlatacağız” dedi. Ayhan Özçelik, Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

25 KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI

Ayhan Özçelik'in can verdiği noktada 2 hafta önce kuzeni Nurettin Özçelik de köpeklerin saldırısına uğradı. Yeni Şafak'a konuşan kuzen Nurettin Özçelik, yaklaşık 25 köpeğin bir anda üzerine saldırdığını ifade ederek, “Yarım saat boyunca kurtulmak için mücadele ettim. Kolumdan ve bacağımdan defalarca ısırdılar. Doktorlar koluma müdahale edilmeseydi kesilecek duruma gelmişti.

10 günlük tedavi sonucunda çok şükür iyileştim” diye anlattı.

BÖLGE HALKI KORKU İÇİNDE

Köpeklerin saldırıları nedeniyle korku içinde yaşayan bölge halkı, boş arazinin etrafından dahi geçemiyor. Geçtiğimiz günlerde Kocamustafapaşa Spor Kulübü'nün bir antrenörü de aynı noktada köpeklerin saldırısına maruz

kaldı.

KÖPEKLER TOPLATILDI

Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler köpekleri toplarken, sözde hayvan severler oradaydı. Yüzlerine köpek maskesi takan şahıslar, 'köpeklerin suçu yok, onlar insan öldürmedi' gibi akıllara durgunluk veren ifadelerle provokasyon yapmaya çalıştı. Bu kişilere çevredeki vatandaşlar ise, ‘Buradaki mezarlıkta 100'e yakın köpek var’ diyerek tepki gösterdi. Alanda çalışan ekipler ise, provokasyon girişimlerine geçit vermedi.







