Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Köpeklerimi telef etti diyerek sokak ortasında öldürdü
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
EDİRNE

Edirne haberleri: Köpeklerimi telef etti diyerek sokak ortasında öldürdü

Köpeklerimi telef etti diyerek sokak ortasında öldürdü

Edirne'de 36 yaşındaki S.D.'nin, kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği 47 yaşındaki İbrahim Kaplan'ı bıçaklayarak öldürdüğü an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Edirne'deki cinayet anı
Edirne'deki cinayet anı

Dün saat 10.30 sıralarında Edirne İpsala'nın Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İpsala'ya bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan S.D. ve kardeşi Ö.D.'ye (20) ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. S.D. ve kardeşi Ö.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.D. ve kardeşi Ö.D. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

İbrahim Kaplan'ın, S.D. tarafından sokak ortasında bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, göğsünden defalarca bıçaklanan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler 'dur artık yeter' diyerek, S.D.'yi sakinleştirmeye çalışıyor. Uyarılara aldırış etmeyen S.D. ise yerde yatan İbrahim Kaplan'ı defalarca tekmeliyor. S.D.'nin kardeşi Ö.D. de Kaplan'ın başına yumruk atıyor.

Cinayet şüphelisi S.D. ve kardeşi Ö.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Pençede bir ilk:Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?
27 polis merkezi kurulacak

27 polis merkezi kurulacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Eski emniyet müdürüne hapis

Eski emniyet müdürüne hapis

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar açıklandı.
2 askerimiz yaralandı

2 askerimiz yaralandı

​Pençe harekatında önceden tuzaklanan EYP infak etti.
Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

İstanbul polisi 2 milyon euro kazanç tespit etti.
Gündemimizde yok

Gündemimizde yok

YÖK Başkanı Saraç'tan üniversite sınavı açıklaması.
En zorlandığı golcü

En zorlandığı golcü

​Fernando Muslera çekindiği forveti açıkladı.

Erken terhis<br>bayram sonrasında

Erken terhis
bayram sonrasında

​Yeni Askerlik Sistemine ilişkin görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.

Türkiye'de<br>ilk kez kullanılıyor

Türkiye'de
ilk kez kullanılıyor

Taramayı sadece 7 saniyede yapılabiliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
Bora ile vuruldu

Bora ile vuruldu

Yerli füze ilk kez 'pençe' operasyonunda kullanıldı.
Pençe'de<br>15 terörist öldürüldü

Pençe'de
15 terörist öldürüldü

​Milli Savunma Bakanlığı harekatın iki günlük bilançosunu açıkladı.
'Övünün' dedi <br>utandırdı

'Övünün' dedi
utandırdı

İlk yılında Galatasaray şampiyonluğunu gördü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.