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Köpekten kaçarken öldü: 2022’de 33 kişi hayatını kaybetti

Adana Yüreğir’de kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil’e minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Başıboş Köpek Sorunu Platformu’nun raporuna göre 2022’de köpeklerin saldırdığı 13 kişi öldü. Köpekten kaçarken trafik kazasında ölenlerin sayısı ise 20.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
03:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
8 yaşındaki Suriyeli Ahmed el Halil’in hayatını kaybettiği an saniye saniye kaydedildi.

8 yaşındaki Suriyeli Ahmed el Halil’in hayatını kaybettiği an saniye saniye kaydedildi.

Başıboş köpekler can yakmayı sürdürüyor. Adana’da sokak köpeğinden kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk hayata veda etti. Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil (8), karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil’e, minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil’i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAYILARI 10 MİLYONU AŞTI

Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından hazırlanan 2022 yılı raporuna göre de sahipsiz köpekler çevre, toplum sağlığı ve can güvenliğini tehdit ediyor. 2022 yıl sonu itibariyle Türkiye’de sahipsiz köpek sayısının 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sahipsiz köpekler sebebiyle yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara atıfta bulunulan raporda, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa, Ağrı, Aydın ve Gaziantep başta olmak üzere köpek saldırısı vakasıyla yaşanan ölümler anımsatıldı.

  • 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında başıboş köpeklerden kaynaklanan 340 saldırı ve 89 trafik kazası basına yansıdı. Başıboş köpek saldırılarında 6’sı çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. 52’si kadın 134’ü çocuk olmak üzere toplam 307 kişi yaralandı. Başıboş köpek kaynaklı trafik kazalarında ise 3’ü çocuk 4’ü kadın olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, 217 kişi yaralandı. Yine söz konusu saldırılarda 429 küçükbaş, 523 kümes hayvanı ve 2 yaban hayvanı telef oldu. Toplamda 92 küçükbaş/kümes hayvanı ve 8 yaban hayvanı yaralandı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Raporda sahipsiz köpeklerin yetersiz aşılama ve bakımsızlıktan ötürü toplum sağlığını tehdit ettiği, zoonotik hastalıklar açısından da insan yaşamını ve sağlığını tehdit eder duruma geldiği bildirildi. Yıl içerisinde Mardin, Hatay, Tunceli, Ağrı, Bitlis ve Adıyaman’da gerçekleşen köpek saldırılarında, saldıran köpekte kuduz tespit edildi ve bahsi geçen illerde, saldırının olduğu bölgeler karantinaya alındı.


#Başıboş Köpek Sorunu
#Sokak Köpekleri
#Adana
2 saat önce
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Köpekten kaçarken öldü: 2022’de 33 kişi hayatını kaybetti
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