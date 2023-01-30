Köpekten kaçarken öldü: 2022’de 33 kişi hayatını kaybetti

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8 yaşındaki Suriyeli Ahmed el Halil’in hayatını kaybettiği an saniye saniye kaydedildi.
Başıboş köpekler can yakmayı sürdürüyor. Adana’da sokak köpeğinden kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk hayata veda etti. Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil (8), karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil’e, minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil’i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından hazırlanan 2022 yılı raporuna göre de sahipsiz köpekler çevre, toplum sağlığı ve can güvenliğini tehdit ediyor. 2022 yıl sonu itibariyle Türkiye’de sahipsiz köpek sayısının 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sahipsiz köpekler sebebiyle yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara atıfta bulunulan raporda, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa, Ağrı, Aydın ve Gaziantep başta olmak üzere köpek saldırısı vakasıyla yaşanan ölümler anımsatıldı.
Raporda sahipsiz köpeklerin yetersiz aşılama ve bakımsızlıktan ötürü toplum sağlığını tehdit ettiği, zoonotik hastalıklar açısından da insan yaşamını ve sağlığını tehdit eder duruma geldiği bildirildi. Yıl içerisinde Mardin, Hatay, Tunceli, Ağrı, Bitlis ve Adıyaman’da gerçekleşen köpek saldırılarında, saldıran köpekte kuduz tespit edildi ve bahsi geçen illerde, saldırının olduğu bölgeler karantinaya alındı.