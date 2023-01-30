Köpekten kaçarken öldü: 2022’de 33 kişi hayatını kaybetti

1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında başıboş köpeklerden kaynaklanan 340 saldırı ve 89 trafik kazası basına yansıdı. Başıboş köpek saldırılarında 6’sı çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. 52’si kadın 134’ü çocuk olmak üzere toplam 307 kişi yaralandı. Başıboş köpek kaynaklı trafik kazalarında ise 3’ü çocuk 4’ü kadın olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, 217 kişi yaralandı. Yine söz konusu saldırılarda 429 küçükbaş, 523 kümes hayvanı ve 2 yaban hayvanı telef oldu. Toplamda 92 küçükbaş/kümes hayvanı ve 8 yaban hayvanı yaralandı.