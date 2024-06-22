Kör noktalara mercek: Belediye harcamalarına sıkı denetim

Kamuda tasarruf çerçevesinde belediyeler ile belediye başkanlarının harcamalarında yeni düzenlemeler gündemde. Sayıştay denetimine de tabi olan belediye harcamalarında var olan ‘kör noktalar’ oluşturulacak yeni denetim mekanizmasıyla giderilecek. Bu sistem ile parti ayırt etmeksizin yerel yönetimlerde keyfi harcamaların önüne geçilecek.





SEYAHAT İÇİN SINIRLI BÜTÇE

Başkanların yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları için belediye bütçesine belirli bir tutar konulması ve bunun aşılmaması da ortaya atılan fikirler arasında. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde belediyeleri denetleyecek yeni bir sistem hazırlıkları üzerinde durulduğu öğrenildi. Buna göre belediyelerin yetki kullanımı doğru şekilde yönlendirmek adına daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulacak.





HARCAMA YETKİSİ ÇOK YÜKSEK

Parti kaynakları belediyeler ile bunları yöneten başkanların hiçbir kamu görevlisinin sahip olmadığı yetkileri bulunduğuna dikkat çekerek, “Belediye başkanlarının harcamalar dahil, keyfi olarak kullanabileceği çok yetkisi var. Dolayısıyla bu yetkileri doğru bir şekilde amacına uygun kullanımını denetlemek ve yönlendirmek amaçlı bir denetim mekanizması oluşturmak gibi düşünce var” dedi.





PARTİ AYIRT EDİLMEYECEK

Kaynaklar, Sayıştay denetimine karşın yerel yönetim harcamalarında ‘kör noktalar’ bulunabildiğine dikkat çekerek yeni denetim kriterleri gibi önlemlerle bu noktaların giderileceğini bildirdi. Bu sistem ile parti ayırt etmeksizin yerel yönetimlerde keyfi harcamaların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.





HER KALEM BÜTÇEDE YAZSIN

Edinilen bilgilere göre, belediye başkanlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için belediye bütçesinde belirli bir tutar ya da oran konulması ve bu oranın aşılmaması için kural konulması ortaya atılan fikirler arasında. Harcama kalemlerini sınırlandırma formülünün de masada olması bekleniyor.





Kampta gündeme gelebilir

Yeni denetim mekanizmasının özel bir çalıştayda mı yoksa önümüzdeki ay toplanacak AK Parti belediye başkanları kampında mı ele alınacağı henüz net değil. Kampta ilgili bakanlıkların yerel yönetimleri ilgilendiren konular hakkında başkanları bilgilendirmesi, bu çerçevede de konunun gündeme getirilmesi bekleniyor.



