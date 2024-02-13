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Körfez’in onur konuğu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bu yıl 11’incisi düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi’nin onur konuğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:33 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Bu yıl 11’incisi düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi’nin onur konuğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak.
Bu yıl 11’incisi düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi’nin onur konuğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak.

Zirvede bugün ‘Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler’ temalı bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında ikili görüşmeler de var. Erdoğan’ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İKİNCİ DURAK MISIR

Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rotası Körfez’de normalleşmenin hızlandığı Mısır olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelecek. Liderler buluşması sonrası iki ülke heyetleri de cumhurbaşkanları başkanlığında toplanacak. Görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde değerlendirmeler yapılacak. İsrail saldırıları başta olmak üzere Gazze’deki katliam, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde değerlendirmeler de gündemde olacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#BAE
#Mısır
39 dakika önce
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