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Gündem Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Başın yerine BTP Genel Başkanlığına oğlu Hüseyin Baş seçildi
POLİTİKA

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın yerine BTP Genel Başkanlığı'na oğlu Hüseyin Baş seçildi

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafata hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine telekonferans il toplanan MYK tarafından oğlu Hüseyin Baş seçildi. BTP Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, parti kongresini salgın sona erdikten sonra yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Baş - Haydar Baş
Hüseyin Baş - Haydar Baş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın vefatının ardından oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.

TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANIP YENİ BAŞKANI BELİRLEDİLER

Önder yaptığı yazılı açıklamada, Baş'ın vefatının ardından partinin yeni genel başkanını belirlemek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) telekonferans yöntemiyle toplandığını söyledi.

Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, genel başkanı belirleme görevinin partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ya ait olduğunu aktaran Önder, şunları kaydetti:

  • "Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik. Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır. Koronavirüs salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız. Hukukçu kimliği, genç ve dinamik kişiliği, partimizin program ve projelerine vukufiyeti ve hitabeti ile önemli işler başaracağı inancıyla yeni Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a başarılar dileriz."

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