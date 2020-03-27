Koronaya karşı sivil dayanışma: Konukevini sağlık çalışanlarına tahsis ettiler

Kovid-19 salgınına karşı tedbirler devam ederken, en büyük mücadeleyi de sağlık çalışanları veriyor. Sağlık çalışanlarına halktan büyük destek gelirken STK'lar da onları yalnız bırakmıyor.

100 YATAK KAPASİTELİ

Bu kapsamda, Hizmet-İş Sendikası Ankara'da hastaneler bölgesine yakın bir mesafede bulunan 46 oda ve 100 yatak kapasiteli Emek Konukevi'ni sağlık çalışanlarının hizmetine açtı. Sendikadan yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı ülkemizin tüm birimlerinin ortaya koyduğu başarılı uygulamaların tüm dünyaya örnek olduğu belirtilerek, "Bu süreçte elimizdeki bütün imkânlarımızla sağlık çalışanlarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın başkanlığında Genel Yönetim Kurulu'nun aldığı karar neticesinde, Sendikamızın sosyal tesisi ‘Emek Konukevi’, ülkemizi bu virüsten korumak için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuldu" ifadeleri kullanıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİKLE ATLATACAĞIZ"

Hizmet- İş Sendikası Genel Sekreteri ve Emek Konukevi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Karataş da “Sendikamız bünyesinde faaliyet gösteren Emek Konukevimiz, 26 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüs salgını ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmiştir.Geçtiğimiz zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatmayı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.