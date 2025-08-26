Yeni Şafak
Korsan taşımacılık denetiminde ceza yağdı

00:5326/08/2025, Salı
IHA
Korsan yolcu taşımacılığı ve işçi servislerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 375 araç sürücüsünden 16’sına 105 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 20-24 Ağustos tarihleri arasında 21 ekip ve 41 personelin katılımıyla korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 375 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 16 araç ve sürücüsüne toplam 105 bin 860 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, korsan yolcu taşımacılığı ve işçi servislerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.



#Manisa
#Korsan Taşımacılık
#Denetim
