Korsan taşımacılık denetiminde ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 20-24 Ağustos tarihleri arasında 21 ekip ve 41 personelin katılımıyla korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 375 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 16 araç ve sürücüsüne toplam 105 bin 860 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.