Korsan veriye tarifeli pazarlık

Elde ettikleri kişisel bilgileri çete ve terör örgütlerine pazarlayan siber casusların, yöntem ve amaçları deşifre oluyor. Çaldıkları kişisel verileri internetin karanlık yüzü ‘Dark Web’ aracılığıyla pazarlayan çetenin ‘aylık ve yıllık üyelikler’ ile çeşitli paketler altında kişisel verileri pazarladığı belirlendi. İlgili kanallar aracılığıyla sunulan bilgi paketlerinde, güncel adres, evlilik durumu, sağlık ve eğitim verileri, fotoğraf, araç bilgisi ile telefon bilgilerini içeren veriler olduğu öğrenildi. Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 20’ye ulaşan operasyonların detaylarına Yeni Şafak ulaştı.





SON MAĞDUR ÜNİVERSİTELİ

Organize suç çeteleri tarafından ele geçirilen veriler, gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj amacıyla kullanılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Telegram kanalları vasıtasıyla verilerin pazarlandığı, Discord ve Reddit üzerinden bu bilgiler ile tehdit ve şantajların yapıldığı ortaya çıktı. Tehdit ve şantajın son mağduru Ordu Üniversitesi’nde eğitim gören F.A. (19) oldu. F.A, sosyal medyada tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradı, kimlik bilgileri çalındı ve ellerindeki fotoğraflarla şantaja uğradı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.





SAKLAMAK DA SUÇ

Verilerin satıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Güvenlik kaynakları, kişisel veriler toplayan ve erişime açan kişiler kadar, bu bilgilere erişen ve bu yolla etki sahası oluşturmak isteyenlerin de suç işlediğini belirtti. Kişisel bilgi, özel hayatın gizliliği ve kişi hürriyetinin kanunla korunduğunu belirten adli kaynaklar, tehdit ve şantaj ile kişi hürriyetini etki altına almanın hapis ile cezalandırılabildiğine dikkat çekti. Soruşturma başlatılması sonrası şüphelinin cihazlarında “bu tür kişisel verinin çevrimdışı” bulunmasının da suç unsuru olduğu kaydedildi.





Cezaevinde sınav dönemi

TBMM gündemine alınan yeni kanun teklif ile hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında girebilecek. Türkiye genelindeki 403 ceza infaz kurumunda 66 bin kişi eğitim-öğretime devam ediyor. Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bu haktan yararlanan kişi sayısının artması ve gereken şartların genişletilmesi için düğmeye bastı. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerindeki hükümlülerin tüm öğretim türlerinden yararlanması için imkânlar çeşitlendirilecek.





MEB VE YÖK’E BAŞVURULACAK

Sınavlara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Kayıtlı olduğu eğitim kurumlarının ilgili mevzuatına göre gerekli şartları taşıyan ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin sınavları, kişi ve kurum güvenliğini koruyacak şekilde yapılacak. Sınavın yapılacağı ceza infaz kurumunun türüne göre sınavın şekli ve usulü belirlenecek.





İYİ HALE ÖRGÜN EĞİTİM

Kapalı ceza infaz kurumundaki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplin, düzen ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde, kapasite ve imkânların uygunluğu ölçüsünde devam edebilecek. Yaş, eğitim düzeyi, engellilik, sosyal ve ekonomik durum ile benzeri ölçütlere göre ihtiyacı olan hükümlülere öncelik verilecek.



















