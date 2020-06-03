Kotaların efendisi

CHP’de gözlerin çevrildiği genel başkan ve parti meclisi seçimli 37. Olağan Kurultayı, Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti. Yönetim önümüzdeki süreçte toplanarak takvimi yeniden işletecek. Ancak kamuoyuna vekil adayları için “millet belirlemeli” diyen CHP’de PM üyeliği aslanın ağzında. Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde bulunan kotalar düşünce 60 üyeli PM’nin ancak 20 koltuğuna aday olunabilecek. 60 kişilik PM’ye 8 kişi Bilim Kültür Platformu adı altında direkt Kılıçdaroğlu kontenjanından giriyor. Yüzde 33’lük kadın kotasıyla 20 kişi, 12 kişi de gençlik kotasından PM üyesi oluyor. Kılıçdaroğlu cinsiyet kotasına da müdahale edebiliyor. Böylelikle 60 kişilik kontenjandan sadece 20 üye normal olarak PM’ye girebiliyor. Yapılacak kurultayda aday olmak isteyen isimler 20 kişilik PM koltuğu için yarışacak.

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