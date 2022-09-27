'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Salgın hastalık döneminde bunun ciddi sağlık sorunu oluşturduğunu belirten, Ertan Seçkin, \"Yaşlı kadını yürüyemez halde görenler onun elindekileri alarak, evine kadar getiriyordu\" diye konuştu. Polis, evde inceleme yaparken, kadının gelmesi beklendi. Mahalledeki çocukların da seferber olması ile kısa süre sonra elinde torba bulunan Emine N., bina önüne gelirken, polis ocakta yemek unuttuğunu, itfaiyenin bu nedenle kapıyı zorlayarak içeri girmek zorunda kaldığını anlattı. Ne pişirdiğini hatırlamadığını belirten kadın, neden bu kadar gereksiz eşya topladığı konusunda konuşmak istemedi.