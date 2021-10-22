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AKSARAY

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Vali'nin teklifini reddetti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan Gözlukuyu köyünde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman'ı ziyaret etti. Aydoğdu, "Selami amcayı artık yalnız bırakmayacağız. Güzel çayından yıldızlara karşı içmek istediğimizde yanına geleceğiz. Salman'ı sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti" dedi. Salman da, "Valimiz beni Aksaray'a götürmek istedi. Ancak ben kabul etmedim. Aksaray'da altın kafese de koysalar yine gitmem. Burada dağın havası çok iyi geliyor. Köyümü terk etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Köyde 10 yıldır tek başına yaşayan Selami Salman evinde Vali Aydoğduyu misafir etti
Selami Salman, Vali Aydoğdu'nun "kent merkezinde yaşam" teklifini, köyde yaşadığı zor hayata rağmen geri çevirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan Gözlukuyu köyünde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman'ı ziyaret etti.

Salman, Vali Aydoğdu'nun "kent merkezinde yaşam" teklifini, köyde yaşadığı zor hayata rağmen geri çevirdi. Çocukluğunun geçtiği yeri bırakmak istemeyen Salman, Aydoğdu'dan, evinin çatısının onarılması, buzdolabı, soba ve televizyon isteğinde bulundu.

AA

Aydoğdu, yanında getirdiği elbiseleri Salman'a giydirdi, yiyecekleri de buzdolabına kendi yerleştirdi. Yeşildağ ise Salman'ı muayene etti.

Salman'ın demlediği çaydan içen Aydoğdu, Selami Salman'ın hikayesini televizyondan izlediğini söyledi.

AA

Dölek Mevkisi'ne köyün yıllar önce taşındığını hatırlatan Aydoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Selami amcamız köyünden ayrılmak istemiyor. Hasan Dağı eteklerinde çok güzel bir konumda köyü. Tabiatla iç içe, doğası çok iyi. Amcamız, aşağıdaki köye de gidip geliyormuş. Oradaki komşuları da yemeğe falan davet ediyorlarmış. Selami amcamız köyden ayrılmak istemiyor. Doğayla baş başa olmak kendisine huzur veriyormuş. Haberde en çok etkilendiğim yer eşini kaybetmesine yaşadığı üzüntü oldu. Selami amcamız, 'Eşimi kaybettiğimde her şey bitti' diyor. Eşler evi derleyen, toplayanlardır. Çocuklar arasında nizamı sağlayan direktir. O direk gidince hayatımız da gidiyor."

AA

Aydoğdu, Salman'ın isteklerini hemen yerine getireceklerini belirterek, "Selami amcayı artık yalnız bırakmayacağız. Güzel çayından yıldızlara karşı içmek istediğimizde yanına geleceğiz. Salman'ı sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

AA

Vali Aydoğdu, ziyaretin sonunda Salman'a cep telefonunun numarasını vererek, "Her zaman beni arayabilirsin. Telefonum sana her zaman açık." dedi.

AA

"Köyümü terk etmek istemiyorum"

Salman ise Vali Aydoğdu'nun misafirliğe geleceği bilgisi üzerine çok heyecanlandığını ifade etti.

AA

Eşinin 10 yıl önce kanserden öldüğünü ve hayatının daha da zorlaştığını, onun kaybının ardından köyde tek başına yaşadığını anlatan Salman, "Valimizden buzdolabı, televizyon, soba ve evimin akan çatısının yapılmasını istedim. Valimiz beni Aksaray'a götürmek istedi. Ancak ben kabul etmedim. Aksaray'da altın kafese de koysalar yine gitmem. Burada dağın havası çok iyi geliyor. Köyümü terk etmek istemiyorum. Aksaray'a gidersem bir yıl içerisinde ölürüm. Ben burada çok rahatım." sözlerine yer verdi.

Herkes gitti bir tek o kaldı: 10 yıldır bu köyde tek başına yaşıyor
FOTOĞRAF 27
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Merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmaması gerekçesiyle köylerine ait Dölek Mevkisi'ne göç etti.<br><br>
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O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin de vefat etmesi sonrası yalnız kaldı. Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarını barındıran köyünden ayrılamıyor.<br>
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Salman, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını demliyor. Kış mevsiminde yayla köyüne yağan yoğun kardan yollar kapandığı için ekmeğini bile kendisi yaparak yaşamını sürdürüyor.<br><br>
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Salman, 30 yıl önce köylülerinin göç etmeye başladığını kendisinin maddi durumu olmadığı için burada kaldığını söyleyerek, \"Ankara'da kızımı ameliyat ettirdim. Diğer çocuklarım da evlendi, köyde yaşamak istemeyip şehre taşındılar. Eskiden köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimiz cıvıl cıvıl bir köydü. Benim çocukluğumun geçtiği köy, şimdi harabe gibi.\" diye konuştu.<br><br>
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\"Kışın ekmeğimi kendim yapıyorum\"<br><br>Salman, yiyeceklerini yakın köylere veya ilçeye giderek temin ettiğini, eski günleri çok özlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:<br><br>\"Eski günlerimiz şimdiye bakarak çok güzeldi. İmece usulüyle çalışırdık. Kömbe, yufka ve mayalı ekmekler yapılırdı. Tüm kış boyuncu yerdik, hiç ekmek sıkıntısı çekmezdik. Şu anda her şey sıkıntıda. Kışın özellikle ekmeğimi kendim yoğurup yapıyorum. Yollar açıldığında gidip alıyorum ancak kış zor oluyor. Çamaşırımı yıkarım, suyu çeşmeden kendim doldururum. Kendim pişirir, kendim yerim...
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Sabahleyin erken kalkarım, sobanın odunlarını, kömürünü ayarlarım ve yakarım. Hemen çayımı da üzerine koyarım. Ekmeğimin arasına yağ, peynir ne bulursam onu koyar yerim. Hava güzel olursa köyün içerisinde gezerim. Eski yerlerin hayalini kurarım. Evin damına çıkar otlayan hayvanları izlerim.\"
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\"Eşim öldü kıyametim koptu\"<br><br>Salman, 10 yıl önce eşinin kanserden öldüğünü ve hayatının daha da zorlaştığını vurguladı.
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30 yılı aşkın tek yastığa baş koyduğu hayat arkadaşını özlediğini anlatan Salman, \"Keşke eşim ölmeseydi de hiçbir şeyim olmasaydı. Akşama kadar evimin üzerini temizleseydim de eşim ölmeseydi. Eşim öldü, kıyametim koptu. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan zor bir durum yokmuş.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Salman, evinin çatısının aktığını, yağmur ya da kar yağdığında çok zorlandığını belirterek, devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.
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Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Title
Aksaray'da su çıkmadığı için boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
Herkes gitti bir tek o kaldı: 10 yıldır bu köyde tek başına yaşıyor
Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman, 10 yıldır köyün tek sakini. Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmek istemeyen Selami Salman "Köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimiz, cıvıl cıvıl bir köydü burası. Benim çocukluğumun geçtiği köy, şimdi harabe gibi" diye konuştu.


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