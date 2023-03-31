Kral Almanca hitap etti.

İlk yurt dışı ziyaretini Almanya’ya gerçekleştiren İngiltere Kralı 3. Charles, mecliste Almanca hitap etti ve Alman Parlamentosu’nda konuşan ilk İngiliz kraliyet mensubu olarak tarihe geçti. Perşembe günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Charles, daha sonra Alman meclisi Bundestag’da konuştu. İngiltere ve Almanya arasındaki kültürel bağlara atıf yapan İngiltere Kralı, ayrıca Berlin’in askeri desteğinin Rus işgaline uğrayan Ukrayna için çok önemli olduğunu ifade etti. Charles’ın mensup olduğu İngiltere Kraliyet Ailesi’nin kökeni Almanya’ya uzanmakta.