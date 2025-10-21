Kreşte 15 çocuğa şiddet skandalı: Oyuncağa gizlenen ses kayıt cihazı gerçeği ortaya çıkardı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir gündüz bakım evinde meydana geldi. Kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelenen anne Şerife D., güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine 2021 yılı Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Kaydı dinleyen anne, çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.