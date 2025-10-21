Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Lise öğrencisinden kan donduran saldırı: 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Lise öğrencisinden kan donduran saldırı: 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

11:3821/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Genç kızı boynundan yaralayan komşu oğluna 18 yıl 8 ay hapis cezası
Genç kızı boynundan yaralayan komşu oğluna 18 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta takip edip, saldırdığı komşu kızı Betül Ç.'yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu da gasbeden Çağlar Efe D. (17), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahla yağma' suçlarından toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kanaat oluşmaması gerekçesiyle 'Tehdit' suçundan ise beraat kararı verildi.

İzmir’in Buca ilçesinde geçen yıl 25 Ekim’de meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Çağlar Efe D.’nin, bir süredir ilgi duyduğu komşusu Betül Ç.’yi sokakta yürürken takip ettiği öne sürüldü. Takip edildiğini fark eden Betül Ç., kaçmaya çalışırken Çağlar Efe D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kızın cep telefonu da gasbedildi.

Sanık suçlamaları reddetti

Bıçaklı saldırının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşup bıçakla saldırıp kaçması yer alıyor. Ancak görüntülere rağmen Çağlar Efe D., ifadesinde, Betül Ç.'yi babaannesinin komşusu olması nedeniyle tanıdığını belirterek, "Betül'ün adına bazı sosyal medya siteleri açıldı. Bunlardan beni sorumlu tuttular. Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım. Kamera kayıtlarındaki kişi de ben değilim. Betül'e ait telefon da bende değil" diyerek, suçlamaları reddetti.

Mağdur genç kız: "Psikolojim bozuldu kabuslar görüyorum"

Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini yaklaşık 5 aydır ısrarla takip ettiğini, bu nedenle jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü de kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi. Betül Ç., ayrıca saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, uykusuz günler geçirip kabuslar gördüğünü belirtti.

Savcılık üç ayrı suçtan dava açtı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı. Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim'de duruşma görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Efe D., taraf avukatları ile Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı. Betül Ç. ise duruşmada gelmedi. Duruşmada söz alan sanık Çağlar Efe D.'in avukatı, müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla tekrar rapor alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise dosyada 3 kişilik heyet tarafından düzenlenen ve sanığın akli melekelerinin tam olduğu yönündeki kesin rapor nedeniyle talebi reddetti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Çağlar Efe D.'nin üzerine atılı 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahlı yağma' ve 'Tehdit' suçlarından ayrı ayrı ve indirimsiz cezalandırmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti suçun niteliğini 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olarak kabul ederek 12 yıl hapis, ayrıca 'Silahla yağma' suçundan ise sanık Çağlar Efe D.'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Tehdit' suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Betül Ç.'nin avukatı Merve Aybar Güler,
"Müvekkilimizin yaşadığı ağır mağduriyet ve dosyada mevcut somut deliller dikkate alındığında, sanığın en üst hadden cezalandırılması ve beraat kararının da kaldırılarak ceza verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda, kararın istinaf edilmesi için gerekli hukuki süreci başlatarak adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
dedi.

Aileye destek veren Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı, "1 yıldır yanında olduğumuz bu ailenin yaşadığı durum ağır travmadır. Hiçbir evlat bu acıları yaşamamalı, hiçbir anne ve baba bunların tanığı olmamalıdır. Biz dernek olarak, adaletin tam anlamıyla sağlanmasını ve tehdit suçundan verilen beraat kararının kaldırılması için de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.



#İzmir
#öğrenci
#gasp
#hapis cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB 15 tatil takvimi