Kripto dolandırıcılarına 3 yıl hapis

Kripto varlık dolandırıcılığı suçuna 1-3 yıl hapis cezası öngören yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Türkiye’de 18 yaş üstü her üç bireyden biri kripto varlıklarla işlem yapıyor. Son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla Meclis’e yeni bir kanun teklifi sunulacak. Teklife göre, kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı, ödeme ya da kripto varlık hesap bilgilerini başkasına vermek suç sayılacak. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi ile, haksız menfaat sağlamak amacıyla ödeme araçları ve hesap bilgilerini başkasına vermek de suç kapsamına alınıyor. Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılıkta kullanılması durumunda da aynı şekilde 1-3 yıl hapis cezası öngörülüyor. Pakette bilişim suçlarına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Kişilerin rızası dışında yapılan abonelik kayıtları ve