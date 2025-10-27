Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan 521 milyon 334 bin liralık vurgun

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 vatandaşı dolandıran, banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde operasyon yapılıp 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.