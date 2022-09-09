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POLİTİKA

Kriptolara 'Şafak' baskını

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kendini gizleyen üyeleri deşifre edilmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen FETÖ soruşturmalarında daha önceki operasyonlarda yakalanan FETÖ’cülerin ifadeleri yeniden incelendi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kriptolara Şafak baskını
Foto: Arşiv.

İfadelerde geçen isimler üzerinde yapılan çok yönlü çalışmalarda isimlerden bazılarının mahrem imam, askeri öğrenci ve ev abisi olarak örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ifadelerde adı geçenler hakkında yürüttüğü çalışmada FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandıklarını tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İstanbul polisi aralarında özel sektörde çalışan bir öğretmen, kapatılan askeri okul öğrencisi 6 şüpheli, 1 emekli astsubay, 1 muvazzaf asker, 1 öğretim görevlisi ve adli tıp kurumunda görevli uzman doktorun da olduğu 11 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.

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